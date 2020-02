“A entrega de 36 veículos, notebooks e impressoras aos escritórios da Emater é uma importante resposta do governador Marcos Rocha e do presidente da Emater, Luciano Brandão, a nossa defesa pelo fortalecimento da instituição e da melhoria das condições de trabalho dos técnicos” afirmou o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró, autor de emenda parlamentar que assegurou a compra de uma Pick-up Hillux, a ser utilizada pela equipe do escritório da Emater do distrito de Pacarana em Espigão do Oeste.

Os veículos e equipamentos foram entregues no último dia 06 de fevereiro, no Centro de Treinamento da Emater (Centrer), em Ouro Preto do Oeste. A solenidade também marcou a reativação da usina de nitrogênio.

Na avaliação do deputado Cirone Deiró, a usina de nitrogênio é um importante aliado dos produtores para o melhoramento genético do rebanho bovino. Segundo ele, o melhoramento genético é o caminho para aumentar a produtividade do Estado que atualmente é o maior produtor de leite da Região Norte e o quarto exportador de carne do Brasil.

O deputado Cirone Deiró registrou que a reestruturação da Emater é estratégica para dar resposta as necessidades de assistência técnica dos agricultores. De acordo com o parlamentar, o crescimento da agricultura, da fruticultura, das agroindústrias, da cafeicultura, entre outras culturas, exige do governo maior investimento na assistência técnica.

“A Emater conta com os melhores quadros na área da assistência técnica, precisamos continuar fazendo investimentos para dar condições desses técnicos chegarem até as propriedades, onde os agricultores enfrentam diariamente os desafios para manter sua atividade rural”, destacou ele.

Em nome da equipe, o técnico da Emater do escritório do distrito de Pacarana, no município de Espigão do Oeste, Célio Sarmento agradeceu ao deputado Cirone Deiró pelo empenho e compromisso com o fortalecimento da instituição e melhorar a capacidade de atendimento dos técnicos.

“A partir de agora a equipe terá condições de realizar um trabalho contínuo com os produtores do distrito de Pacarana. A equipe Emater está agradecida ao deputado pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho”, finalizou Sarmento.