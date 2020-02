Mais de 30 novas turmas iniciaram graduação nas unidades da Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho. Antes do início das aulas, professores e coordenadores de todos os cursos da renomada instituição participaram de uma série de atividades voltadas ao planejamento do ano letivo de 2020, que facilitou também a integração da comunidade acadêmica, em especial do corpo docente.

A diretora geral Natividade Cury da Unesc, agradeceu a dedicação dos professores, pois ao seu ver tem contribuído para que a instituição ocupe um lugar de destaque no ensino superior de Rondônia.

No último dia 05, no salão de eventos da Millenium, foi realizada solenidade de colação de grau das turmas de direito da Unesc em Cacoal. Prestigiaram a cerimônia os professores e coordenadores da renomada instituição, o diretor institucional Antônio Carlos do Nascimento e o diretor executivo Ronald Fábio de Paiva da Unesc Rondônia, os presidentes Elton José Assis da OAB/RO e Diógenes Nunes de Almeida da OAB Subseção de Cacoal.

Aconteceu no último dia 08, no Hotel Deville Prime em Cuiabá (MT), com extensa agenda de palestras o Movimento Sicoob Central Rondon 2020. Na foto a dinâmica equipe do Sicoob Fronteiras de Cacoal com agências em Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste e Pontes e Lacerda (MT), Adir Wierczorkwski assessor de negócios, Ivan Prado gerente em Colorado do Oeste, Glauber Danadai gerente em Cerejeiras, Rosilaine Repiso diretora de negócios, Vornei Bernardes da Costa sócio fundador e assessor jurídico, Carlos Biazi presidente do Conselho de Administração, Franceli Delega assessora de GP, Edvaldo Rodrigues gerente em Cacoal e Tiago Zandoná diretor administrativo.

A gerente Valéria Coladini da agência Sicoob Fronteiras de Ministro Andreazza, foi ganhadora do sorteio de uma motocicleta pela Campanha black week de Consórcios realizada no último mês de novembro. A premiação foi entregue no último dia 08, durante coquetel do Movimento Sicoob Central Rondon 2020!

O médico Toshio Shiokawa e a esposa Marta Simone Shiokawa parabenizaram a filha Milena Shiokawa em sua colação de grau no curso de medicina em São Paulo (SP). No próximo dia 21, o médico Toshio Shiokawa será homenageado com o título “Cidadão Honorário De Cacoal” pela Câmara Municipal de Cacoal, proposto pelo vereador Claudinei Castelinho.

Em Cacoal, Toshio Shiokawa construiu o Hospital e Maternidade São Paulo, foi fundador do Lions Club de Cacoal Centro, do Country Club de Cacoal, da Guarda Mirim de Cacoal, da Cooperativa Mercantil e Agrícola de Cacoal (COOMAC), 2º presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, entre outras contribuições para o desenvolvimento do município.