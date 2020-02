Na quinta-feira 13, Chiquinho da Emater (PSB) acompanhado do deputado federal Mauro Nazif foram a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) solicitar a implantação de telefonia móvel nos distritos do Estado de Rondônia.

Os parlamentares estiveram reunidos com os chefes da assessoria de Relações Institucionais Daniel Martins de D’Albuquerque e Andréa Camargos de Oliveira, pedindo providências quanto à viabilização de telefonia móvel para os distritos.

De acordo com Chiquinho da Emater a implantação do sinal de telefonia móvel trará avanços na comunicação dos distritos, sobretudo para aquelas regiões que exercem papel atuante na agricultura, levando em consideração que muitos destes locais cresceram e estão se desenvolvendo de forma significativa e necessitam de tecnologia para aproximar as pessoas do campo as cidades, visando fortalecer tanto o comércio quanto a globalização destas áreas mais longes.

“Em atendimento ao meu pedido agradeço o deputado Mauro Nazif por interceder junto a Anatel para solicitar informações quanto as ações de expansão das localidades que serão atendidas pelas operadoras de rede móvel com os cronogramas vigentes para atender os distritos necessitados no Estado”, destacou o parlamentar.

A reunião se sucedeu de forma proveitosa e a estimativa é positiva junto a Anatel quanto à viabilização para a ampliação da comunicação, mediante levantamentos e condições para o cumprir com as demandas propostas.