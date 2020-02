O Barcelona Futebol Clube de Vilhena venceu pelo placar de 2 a 1 o Guaporé neste sábado, 15, no estádio Ângelo Cassol, em Rolim de Moura. A partida foi válida pela terceira rodada da competição estadual.

O Índio do Norte, abriu o placar aos 07 minutos da primeira etapa com Matheus. No intervalo, Guaporé empatou com Marco Aurélio aos 38 minutos, mas, o Barcelona marcou o segundo com gol aos 40 minutos com Renan Alves, fechando o placar da partida.

Com o resultado, Barcelona soma 5 pontos e divide a liderança com Vilhenense no grupo B do campeonato. Já, o Guaporé segue na lanterna com apenas 1 ponto.

Na próxima rodada, o Índio do Norte encara o Vilhenense no domingo, 23, no Portal da Amazônia, em Vilhena. Já, o Guaporé, visita a União Cacoalense no sábado, 22, no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.