Na última sexta-feira 21, o médico pioneiro Toshio Shiokawa visitou a Unesc em Cacoal, com a esposa Marta Simone Shiokawa, egressa do curso de pedagogia, e foram recepcionados pelo diretor institucional Antônio Carlos Nascimento.

Toshio foi homenageado no dia 20 com a “Medalha do Mérito Legislativo” da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e no dia 21 com o “Título Cidadão Honorário de Cacoal” pela Câmara Municipal de Cacoal.

Gissele Cavalcante que reside em Pimenta Bueno, recebeu as chaves de sua Toro da supervisora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues da concessionária Fiat PSV em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

Desde 2018, a Unesc tem parceria com o Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), associação sem fins lucrativos, com diversos programas que facilita o acesso ao mundo do trabalho.

Em Cacoal, o CIEE conta com mais de 30 empresas e órgãos públicos cadastrado, que dá oportunidade de vagas de estágio para jovens a partir dos 16 anos, que estejam cursando o ensino médio ou superior.

O programa oferece também vaga de aprendiz com idades entre 14 e 24 anos incompletos para estudantes do ensino fundamental, médio, técnico ou formado. Todos os estágios são remunerados pelas empresas e órgãos contratantes.

Parte da equipe da cooperativa financeira Sicoob Fronteiras de Pontes e Lacerda (MT), que tem como gerente Wagner Mesquita Viana, recepcionou o diretor administrativo Tiago Zandoná, em recente visita àquela agência.

Em sua recente visita à Capital do Café, o médico pioneiro Toshio Shiokawa visitou o badalado Cacoal Selva Park e foi recepcionado com divertido passeio pelo também pioneiro, proprietário Nério Bianchini do badalado hotel e Acqua Park.