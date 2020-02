O Vilhenense Esportivo Clube enfrenta o Pimentense, neste sábado, 29, às 16h00.

A partida acontece no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em jogo valido pela quinta rodada do Campeonato Rondoniense 2020.

O Leão do Portal deve entrar em campo com a possível escalação: Gil; Berg, Danilo, Pablo, Willian, Wembley; Lagoa, Leandrinho, Tukinha, Ariel e Ian .

No último confronto, Vilhenense venceu 2 a 0 Barcelona, no clássico do Portal Amazônia com gols do atacante Ariel.

O Vilhenense lidera o Grupo “B” com 8 pontos, enquanto o Pimentense é o quarto colocado, com 3 pontos.

O árbitro escolhido para comandar a partida é Jonathan Antero Silva, de Ariquemes, que integra o quadro da CBF.

Ele será auxiliado por Gilmar Holanda de Souza, de Espigão D’Oeste, e Adenilson Barrin, de Vilhena, ambos do quadro de arbitragem da FFER.