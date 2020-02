O médico pioneiro de Cacoal, Toshio Shiokawa discursou na sessão solene em que foi homenageado com o Título Cidadão Honorário de Cacoal. Na mesa os vereadores Paulinho do Cinema, Jabá Moreira e Claudinei Castelino, proponente do título, e de óculos, o diretor executivo Antônio Carlos Nascimento da Unesc.

Homenageado com o Título Cidadão Honorário de Cacoal, o médico pioneiro Toshio Shiokawa ao lado do vereador Claudinei Castelinho, proponente do título, entre a irmã advogada Kátia Ribeiro e os pais Joaquim e Isabel Ribeiro.

Acompanhado da esposa Dulcinéia Muniz Nascimento e do neto Davi, o diretor executivo Antônio Carlos Nascimento da Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho, prestigiou o médico pioneiro Toshio Shiokawa na Sessão Solene em que foi homenageado com o Título Cidadão Honorário de Cacoal.

O ginecologista e obstetra Edson Marquiori sócio proprietário do Hospital e Maternidade São Paulo em Cacoal, e o médico Adegildo Aristides Ferreira prestigiaram a entrega do Título de Cidadão Honorário de Cacoal pela Câmara Municipal no último dia 21, ao médico pioneiro Toshio Shiokawa.

O presidente Adeuvaldo Gomes de Brito da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cacoal, prestigiou o médico pioneiro Toshio Shiokawa que foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Cacoal.

Farmacêutico, empresário, 1º tesoureiro da ACIC e membro do Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Estado de Rondônia, Romeu Rodrigues Moreira e o empresário Carlos Alberto Carrasco presidente do Lions Clube Cacoal Centro prestigiaram o médico pioneiro Toshio Shiokawa na entrega do Título de Cidadão Honorário de Cacoal.

No último dia 21, José Hamilton Beleti titular do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Cacoal, prestigiou o médico pioneiro Toshio Shiokawa que foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Cacoal.