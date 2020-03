A semana de Carnaval foi de muita solidariedade no Colégio Unesc. Os alunos aceitaram o desafio e se empenharam ao máximo para juntar tampinhas plásticas em prol da campanha “Tampinha no Chão, não!”.

Ao longo da “Semana do Desafio”, os alunos arrecadaram mais de 50 mil tampinhas. Em primeiro lugar, o aluno do 6º ano do ensino fundamental Guilherme Peixoto Pinheiro Leite superou seus amigos arrecadando mais de 15 mil tampinhas. Guilherme não mediu esforços, acionou a família, e visitou inúmeros comércios de Cacoal em busca de tampinhas. A tática deu certo e Guilherme ganhou uma mochila customizada.

Em segundo lugar, o aluno Daniel Zuntini Dameto também surpreendeu a direção e professores entregando aproximadamente 13.700 tampinhas. Seu esforço tremendo também foi reconhecido e além do título de vice-campeão, Daniel ganhou um kit escolar com direito a agenda e estojo.

“A Semana do Desafio faz parte do Projeto Vivências que visa despertar nos alunos do Colégio Unesc a responsabilidade social e o espírito de solidariedade. Ficamos impressionados com a garra dos alunos em não apenas cumprir o desafio, mas contribuir com uma campanha tão bacana”, destacou a diretora do Colégio Unesc, Marla Mendes de Matos Cardoso.

TAMPINHA NO CHÃO NÃO

A campanha “Tampinha no Chão Não” é realizada em todo o Brasil em prol do Hospital de Amor. A ideia é arrecadar tampinhas de plástico rígido que serão trocadas posteriormente em materiais, equipamentos e medicamentos que beneficiarão a unidade hospitalar, referência no tratamento contra o câncer. O plástico rígido usado na produção de tampinhas tem grande valor na indústria

A campanha chegou em Rondônia, mais precisamente em Cacoal, pela iniciativa da advogada Fabrine Félix Fossi Bastos e de sua filha Mahaiana, que cursa direito na Unesc.