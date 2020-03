As inscrições para o projeto “Brigada da Vida” já estão abertas desde a terça feira 03, em Vilhena. O projeto é promovido pela a Associação El Shaddai Educar (AESED) e tem como parceiro a Associação de Bombeiros Civis ARBC.

De acordo com o edital publicado no dia 02 de março, serão oferecidas 40 vagas, sendo 30 a meninos e 10 a meninas. A formação é destinada, principalmente, para crianças e adolescentes de baixa renda, com idades entre 09 e 13 anos. O início do curso está previsto para o dia 07 de abril de 2020.

O projeto tem como objetivo contribuir para a formação de crianças e adolescentes, atribuindo valores de cidadania e civismo, ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e preservação do meio ambiente, compromisso com as ações básicas de saúde e inserção do aluno no mundo globalizado de formar consciente e crítico-transformador.

O curso oferece aos participantes noções de prevenção de acidentes e primeiros socorros, treinamento físico e recreação, educação religiosa, artes teatrais, pinturas, música, reforço escolar, alfabetização, informática, ordem unida, prevenção e combate a incêndios, nós e amarrações, além de educação no trânsito e sobrevivência na selva.

Para fazer a matrícula, é necessário que os responsáveis apresentem cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e renda. Do candidato, é preciso levar cópia da certidão de nascimento, uma foto 3 ×4, atestado médico, declaração de matricula e boletim escolar.

As inscrições deverão ser feitas nas terças e quintas, das 13h30 às 17h30, na sede da Associação El Shaddai Educar (AESED), localizada na Rua Amazonas, número 5544, Bairro 5° BEC. Para mais informações, entrar em contato através do telefone (69) 98405-7594.