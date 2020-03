A Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher de Cacoal (DEAM) em parceria com o curso de psicologia da Faculdade de Ciências Biomédicas (Facimed) irá lançar, na sexta-feira 06, o “Projeto Acolher”. A iniciativa tem como objetivo oferecer acolhimento psicológico para mulheres que procuram a delegacia.

O lançamento acontecerá nas dependências da DEAM, com a oferta de um café da manhã alusivo ao “Dia Internacional da Mulher”.

De acordo com a delegada Fabiana May Brandani o “Projeto Acolher” facilitará o encaminhamento das mulheres para a rede de assistência e demais serviços de apoio. “Os atendimentos serão realizados em uma sala da delegacia, às segundas e sextas-feiras, por estagiários em final de curso, acompanhadas por psicólogas”, explicou.

A coordenadora do curso de psicologia da Facimed, Leila Gracieli da Silva, destaca a necessidade da promoção da saúde mental as mulheres vítimas de violência, tanto através dos atendimentos como de campanhas conscientizadoras. “O Projeto Acolher busca promover a autonomia e empoderamento da mulher, com a tomada de consciência das estruturas opressivas e relações de poder “, concluiu.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO

O projeto surgiu devido aos altos índices de violência contra a mulher no Brasil, isso com base nos dados fornecidos durante o Fórum de Segurança Pública realizado em 2018, onde mostram que 536 mulheres foram agredidas por hora no país.

Segundo estudiosos do assunto, entre os fatores que fazem com que a mulher continue em situações de violência, sem denunciar seus parceiros, estão a vergonha e a vontade de manter valores familiares.