O escritor vilhenense Nill Cruz, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde de terça-feira, 03, para divulgar o lançamento do seu 5º livro.

“A menina que não cabia no mundo”, contém 169 páginas e intercala entre contos e crônicas.

O autor conta que é formado em letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e professor de música. Nill sempre gostou de escrever e para construir seu novo trabalho, utilizava o único tempo que tinha, sempre após as aulas de pós-graduação.

O escritor ressalta que a obra contou com a ajuda de um editor de Porto Velho e a produção dos exemplares foi feita por uma editora de São Paulo. “O processo de escolha dos contos e crônicas foi bem seletiva, pois, de tantas, escolhi as que mais chamou minha atenção,” explicou.

De acordo com autor, alguns dos contos foram baseados em fatos reais e as crônicas foram criadas com uma linguagem acadêmica em forma de paródia. “ Espero que os leitores gostem do livro, fiz com muita dedicação e entrega” frisou.

O lançamento acontecerá em noite de autógrafos, no dia 13 de março, as 18h30 no espaço Café & Letras, na Galeria Mirage, no centro de Vilhena.