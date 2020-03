O basquete 3×3 de base ganhou grande importância no calendário de competições da CBB (Confederação Brasileira de Basquete) para este ano de 2020 e a ASBAVI/SICOOBCREDISUL estará lá para a primeira etapa desta competição.

A competição contará com a presença do técnico da seleção brasileira de basquete 3×3, Douglas Lolite, e também contará com clinicas técnicas de arbitragem e de treinadores.

Nesta quinta-feira, 05 de março a equipe SUB-14 jogará contra a equipe do SPORT de recife. Já pelo sub-17 a equipe jogará contra o NOSSO CLUBE de RECIFE e ADF da PARAÍBA.

A equipe sub 14 formada por Yude e Lucas Venson de 13 anos e Danilo e Pedro Paulo de 12 anos. Já a equipe sub 17 está formada por Ryan e Eduardo de 17 anos e Lucas Saymon e Rafael de 15 anos. Técnico responsável nesta competição e o Sr. Everaldo Carpegini.

Para o coordenador do Projeto SicoobCredisul/Asbavi, Sr. Siverlô Meireles, essa nova modalidade de basquete “veio para ficar” no calendário nacional e mundial, tanto que estará nas Olimpíadas do Japão deste ano. “É muito importante estarmos presente nesta maior competição nacional da modalidade para apresentarmos ao restante do País os jovens potenciais esportivos da nossa região. A ASBAVI está de portas abertas para crianças e adolescentes de todo município, venham fazer parte desta equipe”, disse o coordenador.