Na tarde desta quinta-feira, 5, a deputada Rosangela Donadon visitou a obra da construção de um barracão na Asproserra (Associação dos Produtores Rurais do Alto da Serra), localizada na Linha 1 da 3ª para 4ª Eixo na área rural de Cerejeiras.

A obra está sendo construída graças à emenda parlamentar destinada pela deputada no valor de R$ 200 mil reais e que recebeu R$12 mil de contrapartida da Prefeitura de Cerejeiras.

Acompanhada de membros da associação, da secretária adjunta de Assistência Social, Marinês da Silva, do secretário adjunto de Agricultura Valcir Rech e do vereador Isair Baldin a deputada Rosangela Donadon verificou o andamento da obra que está quase concluída.

“Foi um prazer visitar a obra que já está quase finalizada. Estou muito feliz em poder contribuir com a associação Asproserra. Tenho certeza que essa estrutura bonita, moderna vai ajudar muito os pequenos produtores”, disse a deputada.

Com o objetivo de incentivar a permanência dos pequenos produtores no campo, a deputada tem trabalhado com afinco para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para obras como a que está sendo construída na Asproserra e que vai beneficiar várias famílias rurais.

Rosangela Donadon informou que o barracão conta com uma cozinha preparada para atender cursos profissionalizantes entre eles de panificação, que vai contribuir para melhorar a renda da mulher do campo.

A secretária adjunta de Assistência Social, Marinês da Silva parabenizou a deputada e confirmou que serão oferecidos vários cursos de capacitação no barracão. Já o secretário adjunto de Agricultura, Valcir Rech ressaltou a importância da obra que vai beneficiar as famílias da comunidade rural. Opinião compartilhada pelos membros da associação que agradeceram a deputada pelo apoio.

Já o vereador Isair Baldin também agradeceu a deputada pela destinação da emenda para a construção do barracão. “A deputada Rosangela Donadon é parceira e sempre tem atendido as demandas da população. Muito obrigado deputada”, agradeceu o vereador.

Rosangela Donadon parabenizou os secretários adjuntos, o vereador, os membros da associação e a prefeita de Cerejeiras Lisete Marth pelo empenho na realização da obra que em breve será inaugurada.

“É uma alegria contribuir com a família rural, com o homem do campo e em breve vamos inaugurar essa importante obra para o município de Cerejeiras”, finalizou a deputada.