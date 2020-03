Após perder para o Vilhenense e União Cacoalense, o Barcelona (Índio do Norte) , buscará se reabilitar no confronto com Ji-Paraná, neste domingo, 08, em jogo valido pela 6ª rodada do Campeonato Rondoniense 2020.

A partida começa ás 16h00, (horário de Rondônia), no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia).

De acordo com o treinador da equipe Marcio Parreiras, o elenco se preparou durante a semana realizando um trabalho de preparação física e consequentemente a parte técnica e tática.

“Durante a semana realizamos treinos específicos. Sabemos da responsabilidade de jogar contra o Ji-Paraná e nos preparamos o máximo para poder fazer um bom jogo, Se Deus quiser, sair com vitória e poder lutar por uma vaga na as semifinais ”, frisou o técnico.

Para a partida de domingo, o “ Índio do Norte” deve entrar em campo com provável escalação: Thiago, Marcelo Congo, Leonardo, Chiesa, Dazumba, Yuri Matheus, Thiaguinho, Jean Filder, Marquinhos Tu e Alexandre: Técnico Marcos Parreiras.