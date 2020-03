No mês passado me pediram para examinar o Balanço de um concorrente, para comparar seus números com os da nossa empresa, para avaliar o desempenho operacional de ambas e para chegar a uma conclusão justa.

Alguma vez você – que é empresário ou gestor – já fez um trabalho desses? Não fez isso por falta de conhecimento técnico (na área contábil) ou por desconhecer que isso era possível?

O Balanço de uma empresa é constituído basicamente de dois relatórios: o Balanço Patrimonial (focado no aspecto financeiro, mediante as contas de Ativo e Passivo) e a D.R.E-Demonstração de Resultados do Exercício (que partindo das Vendas, deduzindo Custos, Despesas e Tributos, chega ao Lucro Líquido do exercício).

As demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e D.R.E.) são simples de examinar, racionais e de fácil interpretação. Não precisa ser contador para entendê-las. Existe um critério contábil para o registro das operações, o qual é observado por todas as organizações, o qual lhes proporciona credibilidade. As regras básicas são iguais para todas as organizações, o que permite a comparação dos Balanços.

Na D.R.E. (demonstração de resultados do exercício) você parte das vendas e identifica seus custos, despesas e resultado final. Cada um destes itens pode variar para mais ou para menos, de um ano para outro. Ao examinar os dois relatórios você identifica a oscilação ocorrida no patrimônio liquido e conclui se ela foi boa ou má.

Existem índices econômico-financeiros, fáceis de aplicar, os quais dão uma indicação clara e rápida, do tipo de evolução que sua empresa vem experimentando (positiva ou negativa). O desempenho da administração fica evidenciado no balanço, como também as dificuldades que sua firma enfrentou, no ano findo, procurando um resultado melhor.

Quanto ao trabalho acima, ele foi realizado com naturalidade e concluído com sucesso. Percebeu-se que em alguns aspectos uma das empresas teve uma performance melhor do que a outra, e vice versa. Foi um exercício válido, instrutivo e auto-crítico. O balanço é uma fotografia abrangente de um ano de atividades. Ele costuma refletir com coerência e precisão o resultado anual de uma empresa. Na análise do balanço você identifica a relação dos recursos próprios versus recursos de terceiros; o maior ou menor giro de seus ativos; o crescimento dos ativos e lucros versus a inflação etc.

Espera-se, dos administradores, a gestão eficaz dos ativos e o crescimento contínuo do patrimônio empresarial. Também deve ser dito que anualmente o proprietário aguarda, ansioso, o retorno financeiro do investimento feito. Nada melhor do que um Balanço, e o acompanhamento da atuação dos concorrentes, para comprovar se você é ou não um bom Gerente. Eu creio nisso.