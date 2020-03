O União Cacoalense bateu na manhã deste domingo o Vilhenense por 1 a 0 no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, e assumiu a ponta do grupo B do Campeonato Rondoniense 2020.

A partida abriu a sexta rodada da competição estadual. O único gol da partida foi marcado pelo volante Wanderson, aos dez minutos da etapa final.

Com o resultado, o União Cacoalense chegou aos doze pontos e assumiu a ponta do grupo B do Estadual 2020. Já o Vilhenense caiu para a vice-liderança com 11 pontos.

Na próxima rodada, o União Cacoalense encara no domingo o Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Já o Vilhenense recebe no mesmo dia o Guaporé no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena.