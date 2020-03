O Barcelona Futebol Clube de Vilhena perdeu pelo placar de 1 a 0 do Ji-Paraná neste domingo, 8, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena.

A partida foi válida pela 6ª rodada da Campeonato Estadual. O gol foi marcado por Maranhão aos 27 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, O Índio do Norte manteve a quarta colocação com 5 pontos no grupo B. Enquanto, o Galo da BR é o terceiro colocado com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona pega o Pimentense no estádio Ângelo Cassol, na quinta-feira, 12, em Rolim de Moura.

Já, o Ji-Paraná, recebe a União Cacoalense, no mesmo dia, no estádio José Bianco, em Ji-Paraná.