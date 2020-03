No dia 14 de março, a Unesc completa 35 anos de dedicação ao ensino superior em Rondônia. Primeira instituição privada de ensino superior do Estado, a Unesc orgulha-se por fazer parte da vida de mais de 10 mil acadêmicos formados nos cursos de graduação oferecidos desde o início da sua história, em 1985.

Além dos profissionais formados ao longo de 35 anos, a Unesc faz parte da vida de muitos funcionários e colaboradores que, ao longo da sua trajetória, trilharam juntos o mesmo caminho.

Joel Batista Guedes é um, entre tantos profissionais, que tem sua história intrinsecamente ligada à Unesc. Foi na instituição pioneira que Joel iniciou e traçou sua vida profissional. Aos 18 anos, em 1996, Joel Batista iniciou no seu primeiro emprego como auxiliar de secretaria.

“Entrei como auxiliar de secretaria e passei por diversos setores. No início o quadro de funcionários era reduzido, então nas férias de outros, já trabalhei na biblioteca, na manutenção. Trabalhei também por uns sete anos no financeiro, depois assumi a administração geral na parte de obras das três unidades da Unesc, em Cacoal, Vilhena e Porto Velho e por último, após a perda do professor Cury, voltei para a secretaria geral, para auxiliar a professora Native”, resume Joel.

Mas além da sua trajetória profissional, foi também na Unesc que Joel deu início a uma das páginas mais lindas de sua vida: a família. “Tudo o que eu tenho, eu devo a Unesc, desde as minhas conquistas profissionais, materiais e principalmente a minha família”, destaca.

Foi na primeira instituição pioneira em ensino superior em Rondônia, que Joel conheceu sua esposa,Verônica Mendes Gomes Guedes, que concluiu a graduação em pedagogia em 2002.

A união do casal foi celebrada em 2001 e hoje os dois curtem os filhos Giovanna e Vinicius. Aos 16 anos, a primogênita do casal já se prepara para realizar o sonho de cursar medicina. Já o caçula Vinicius, mora no Rio de Janeiro, onde joga nas categorias de base do Flamengo.

“Além da realização profissional, pois é a empresa onde eu trabalho há mais de 20 anos e é a instituição onde me graduei em direito, foi na Unesc que conheci a minha esposa e hoje temos a nossa família. Filhos que nos enchem de orgulho a cada dia. A Unesc faz parte da minha vida, na vida da minha família, é parte importante da nossa história”, conclui Joel.