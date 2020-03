Após uma matéria ser compartilhada em rede social, dando conta que um produtor rural da cidade de Colorado do Oeste, tinha viajado a São Paulo, e ao retornar estava supostamente infectado com o coronavírus, rapidamente viralizou, causando certo pânico na população do Cone Sul.

Contudo, a reportagem do Extra de Rondônia, entrou em contato com o radialista Raul Moser, que é irmão do agricultor Celso Moser, de 49 anos, supostamente citado na matéria para esclarecer o fato.

Entretanto, Raul se mostrou indignado com a publicação, na qual está postada numa página no facebook denominada Porto Velho Notícias.

A página traz: “Primeiro caso de Corona Vírus em Rondônia deve ser confirmado ainda nesta quinta-feira (12). Um homem que esteve em São Paulo há uma semana apresentou os sintomas e o exame confirmou o Covid-19. O homem, um produtor Rural do Município de Colorado do Oeste, aguarda resultado da Contra Prova, um segundo exame para confirmar de fato. O Ministério da Saúde registrou até o momento 52 casos confirmados no Brasil e tende a crescer esse número”.

Todavia, Raul disse que seu irmão nunca foi a São Paulo, e hoje na manhã desta quinta-feira, 12, foi até a casa da família, já que teve folga das colheitas, buscar uma máquina para semear capim.

O radialista que é muito querido e conceituado na cidade de Colorado, achou inconcebível usarem o nome de seu irmão para espalharem fake news.

“Fica aqui minha indignação com quem não tem responsabilidade e respeito pelas pessoas, muito menos com a ética profissional de fazer jornalismo sério e dedicado, pois esparramar uma notícia falsa, prejudica e deixa toda uma família apreensiva, ” disse Raul.