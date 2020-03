O prefeito Eduardo Japonês (PV) visitou, neste sábado, 14, uma série de obras executadas no município de Vilhena.

Através de sua página na rede social Facebook, Japonês, como é conhecido, afirmou que acompanhou os trabalhos de drenagem no bairro Cristo Rei e na Linha 135.

Com relação ao Cristo Rei, ele disse que, “após muitos anos sem obras importantes, o bairro recebe atenção da Prefeitura nesta imensa obra de drenagem que está avançando rapidamente”.

Anunciou, todavia, que ainda no primeiro semestre deve começar as obras de asfalto nas ruas e avenidas contempladas com as obras.

Referente à Linha 135, o chefe do executivo municipal disse que a instalação das manilhas de drenagem é uma obra fundamental para garantir trafegabilidade e evitar alagamentos.

“Vilhena avança com a sua contribuição, vilhenense. A cidade está crescendo muito e precisa de obras igualmente grandes para garantir qualidade de vida a todos. Transformamos os quatro cantos da cidade em canteiros de obras e, apesar dos transtornos temporários, todas representam conquistas aguardados há décadas!”, concluiu.

Nas visitas, o prefeito esteve acompanhado dos secretários municipais Marcelo “Boca” (Obras) e Ricardo Zancan (Planejamento)”.