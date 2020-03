A Sicoob Credisul anunciou, nesta segunda-feira 16, que vai seguir os protocolos e recomendações de órgãos públicos de saúde sobre o Covid-19. Medidas preventivas começam a ser colocadas em prática ainda hoje para evitar o contágio pelo coronavírus entre funcionários e associados.

Uma das determinações foi o cancelamento do processo assemblear, iniciado em 18 de fevereiro e que seria encerrado em 25 de abril. O objetivo é evitar agrupamentos de mais de 100 pessoas, conforme recomendações das autoridades sanitárias.

A diretoria afirma, no entanto, que a comunicação dos resultados financeiros de 2019 não ficará prejudicada. A cooperativa irá utilizar meios eletrônicos e a mídia, para informar os seus 39 mil associados. Os resultados também ficarão disponíveis nas agências.

Já a Assembleia Geral Ordinária, marcada para 25 de abril, quando os delegados se reúnem para aprovação da prestação de conta, será apenas antecipada, com a nova data ainda a ser agendada.

Na última quinta-feira 12, com o avanço do coronavírus no país, a cooperativa já havia anunciado o cancelamento do evento em comemoração aos 20 anos da instituição para 750 convidados, que seria realizado dia 27 de março, em Vilhena. Muitos convidados viriam de outros Estados. A programação previa palestra com o presidente do Bancoob, Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, e homenagens aos sócios-fundadores.

Outras medidas adotadas pela Sicoob Credisul foi suspender por tempo indeterminado a participação de colaboradores em eventos e as viagens, o afastamento das atividades laborais por sete dias de colaboradores que estejam retornando de viagem, e a restrição de contato interpessoal a fim de reduzir as chances de propagação do Covid-19.

Com o objetivo de evitar a formação de filas e aglomeração no interior de suas 39 agências, a diretoria estuda iniciar o atendimento uma hora mais cedo em algumas das unidades, além de recomendar aos seus associados que evitem ao máximo a ida às agências e procurem utilizar os canais de atendimento alternativos: Internet Banking, Office Banking e App Sicoob, além dos caixas eletrônicos.

A intensificação na higienização e desinfecção das agências, objetos e superfícies que sejam tocados com frequência, como maçanetas, portas e corrimãos também estão na lista das medidas preventivas.