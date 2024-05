O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) acompanhou nesta segunda-feira (13), visita técnica na Rodoviária Interestadual de Cacoal.

O parlamentar já viabilizou R$ 1.745.000,00, junto ao Governo do Estado, para a reforma do prédio e agora está mobilizando os setores envolvidos, para resolver pendências no projeto, para que a Prefeitura possa iniciar os serviços.

Segundo Cirone Deiró, mesmo após a liberação dos recursos para a execução da primeira etapa da obra, ainda em 2020, o prefeito Adailton Fúria não conseguiu dar a ordem de serviço, em virtude de inconsistências no projeto. A partir de então, a Prefeitura teria elaborado um novo projeto e encaminhado, por diversas vezes, à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). “Estive reunido com o secretário Elias Rezende e outros técnicos da Seosp e solicitei que fosse enviado um engenheiro analista até Cacoal, para trabalhar no projeto, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento”, explicou Cirone.

Além de Cirone Deiró, participaram da visita o secretário municipal de Planejamento, Davys Negreiros, o engenheiro analista da Seosp, Leandro Nascimento, e outros técnicos envolvidos no projeto. O montante necessário para a execução da obra deve chegar a R$ 6 milhões e 700 mil. “Já tínhamos assegurado uma parte e agora estamos trabalhando na viabilização do restante dos recursos”, informou o deputado.

Cirone Deiró enalteceu também o empenho do governador, coronel Marcos Rocha, na garantia dos recursos necessários para a execução da obra. “Estamos contando com o apoio do governador, para que Cacoal possa ter uma rodoviária do porte que o município merece”, disse.