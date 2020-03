O médico neurocirurgião, Thiago Albonette Felicio, trabalha na Universidade do Estado de Ohio, na cidade de Columbus (EUA), como pesquisador. O profissional junto com outro neurocirurgião brasileiro está desenvolvendo um dispositivo para auxiliar no tratamento cirúrgico de tumores cerebrais profundos, além de sangramentos cerebrais.

O dispositivo já tem registro de propriedade intelectual na Universidade do Estado de Ohio. O próximo passo será a produção do aparelho pela indústria da área.

Segundo Thiago, tumores cerebrais profundos são de difícil acesso cirúrgico, podendo haver danos em tecidos normais durante a cirurgia, e esse novo dispositivo poderá ajudar a evitar esses danos.

O médico cerejeirense também participa de vários outros projetos em conjunto com Daniel Prevedello, que é autoridade mundial na área da neurocirurgia endoscópica da base do crânio. Vários desses projetos foram apresentados na 30ª Reunião Anual da Sociedade Norte-Americana de Base de Crânio (North American Skull Base Society – NASBS), de 6 a 9 de fevereiro de 2020, em San Antonio, Texas (EUA).

Essa reunião congrega as maiores autoridades mundiais das áreas de neurocirurgia, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. No total, Thiago participou de 11 trabalhos apresentados nesse congresso, inclusive ministrou duas palestras e apresentou um pôster que recebeu o prêmio de “Pôster Destaque”.

O médico é também revisor de várias revistas científicas na área de neurocirurgia, tais como, World Neurosurgery, Cureus e Operative Neurosurgery e já escreveu vários capítulos de livro de neurocirurgia.

MAIS SOBRE O PROFISSIONAL

Thiago nasceu na cidade de Cerejeiras onde seus pais Roberto Carlos Felicio e Marinês Felicio, junto com o irmão Diego, moram até hoje.

Formou-se em Cuiabá, onde especializou-se em neurocirurgia, fez sub especialização de base de crânio em Curitiba (PR), e aperfeiçoamento em Tubingen, Alemanha. O médico mora nos EUA há dois anos.

Thiago tem fortes laços com Vilhena, pois é casado com a também médica Marcela Haiberlin Montaldi Lopes, filha do médico vilhenense Domingos Montaldi Lopes e Dinei T. Haiberlin Lopes.