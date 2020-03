A história de Carlos Alberto Suniga dos Santos e da Unesc teve início em 1990. Jovem profissional, ele viu na Unesc a possibilidade de expandir sua atuação.

“Meu primeiro período de trabalho na Unesc ocorreu em 1990, quando comecei a lecionar Literatura Portuguesa para a 1ª turma do curso de letras. Estava no terceiro ano de minha carreira e recebi o incentivo de que precisava para ampliar minha área de atuação”, lembra o professor Suniga.

Ainda na década de 1990 a relação entre o profissional e a instituição precisou ser interrompida, mas para a sorte da Unesc e dos milhares de acadêmicos que tiveram a chance de ter Suniga como professor ao longo dos anos, foi apenas uma pausa rápida.

“Em 1996, por motivos de contrato com outra instituição, afastei-me, retornando em 1997. Desde esse ano, trabalho como professor em vários cursos e, mais acentuadamente, em letras e pedagogia”,destacou.

Sobre essa relação que dura mais de 20 anos e a importância que a instituição de ensino superior, pioneira em Rondônia, tem em sua vida, o mestre Carlos Alberto Suniga dos Santos rende elogios e agradecimentos.

“A Unesc me possibilitou a construção de meu perfil profissional e a experiência que desenvolvi durante todos esses anos de exercício do magistério. Foi por meio dela que consegui, recebendo apoio total, cursar o mestrado em educação pela federal do Mato Grosso do Sul. Além disso, a Unesc me proporcionou a projeção como profissional. Por isso e por muito mais, sou extremamente agradecido pela oportunidade de fazer parte dessa Instituição que sempre tem contribuído para com o desenvolvimento do Estado de Rondônia”, concluiu ele.