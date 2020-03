O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) apresentou, em 2019, variação positiva de 18,1% nas operações de crédito com relação ao ano anterior foram R$ 61,2 bilhões ante a R$ 51,9 bilhões em 2018.

Somente com financiamentos, o Sicoob movimentou R$ 7 bilhões em 2019, contra 4,6 bilhões no ano anterior, uma alta de 50,6%. Com relação aos financiamentos rurais e agroindustriais, o número saltou de R$ 14,5 milhões para 16,6 bilhões, representando elevação de 14,7%.

Já o patrimônio líquido do Sicoob registrou crescimento de 8,8%, saindo dos R$ 21,5 bilhões e atingindo R$ 23,4 bilhões. Os ativos totais do Sicoob cresceram 12,1% em 2019, chegando a R$ 117 bilhões ante R$ 104 bilhões no período anterior.

A quantidade de cooperados vem, ano a ano, aumentando: entre 2015 e 2019, a entidade registrou crescimento de 45,5%, de 3,1 milhões para 4,6 milhões. Em um ano, observou-se aumento de 5,3% frente ano passado, reforçando sua atuação em todos os Estados do Brasil.

O resultado de sobras líquidas manteve-se estável, indo de R$ 3,08 bilhões a R$ 3,05 bilhões, queda de 1,3%. O declínio foi em virtude de um ajuste nas provisões para devedores, na ordem de R$ 900 milhões.

“Nossa missão é proporcionar, cada vez mais, a justiça financeira com responsabilidade socioeconômica. Incentivamos o uso adequado dos produtos oferecidos aos cooperados, praticamos juros competitivos e abaixo da medida do mercado, promovemos o desenvolvimento econômico das comunidades nas quais estamos inseridos porque acreditamos que o Sistema Financeiro Nacional precisa ser mais justo com os brasileiros”, afirma Henrique Vilares, presidente do Sicoob Confederação.

Com amplo portfólio de produtos e serviços financeiros, entre eles conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio e seguros, o Sicoob destaca-se como uma alternativa segura para as instituições tradicionais, já que pratica taxas bem mais justas no mercado.

Atualmente, o Sicoob possui agências em mais de 1,8 mil cidades, nas 27 unidades da federação, se destacando como a única instituição financeira em 294 municípios. Além de 3,2 mil pontos em sua rede de atendimento, o que representou um crescimento de 12,9% na recepção ao cliente em 2019. São 5,3 mil caixas eletrônicos próprios e mais de 43 mil dirigentes e funcionários.

A partir da modernização do aplicativo Sicoob, realizada no primeiro semestre de 2019, o sistema observou um crescimento de 36% nas movimentações pelas ferramentas mobile. Mais de 78% de todas as transações realizadas pelos cooperados foram feitas via canais digitais.

SOBRE O SICOOB

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,6 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 396 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação).

Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,2 mil pontos de atendimento.

As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.