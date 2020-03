Com uma participação das mais expressivas no número de pilotos, a pista do circuito da cidade de Nova Conquista do Oeste, foi palco de emoção e adrenalina na abertura do Campeonato Mato-grossense de Motocross 2020.

O evento é organizado pelo Moto Clube Conquista Cross, juntamente com a Federação de Motociclismo de Mato Grosso (FMMT), com apoio da Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e Comércio Local.

O forte calor do fim de semana, aqueceu ainda mais o clima da disputa, com acirrados pegas a cada bateria da prova que teve como destaque, o piloto vilhenense Guilherme Biscola que venceu na categoria MX Junior 250 CC.

Além dele, outro vilhenense teve destaque na competição, Matheus Zilli, que ocupou a 2º na categoria MX2. E na categoria juvenil, Luiz Simões de 10 anos, ficou na terceira colocação e a irmã Laura Simões de 6 anos, em 6º lugar.

Biscola parabenizou os pilotos conterrâneos pelos bons resultados agradeceu o apoio dos patrocinadores: Posto de Molas Noma & Furge Diesel Parts, Casa do Marceneiro, Castelo Materiais de Construção, PR Construção Norton Racing e Colombo Veículos.