Um homem identificado por Willian Camargo de Paula, de 32 anos, foi vítima de tentativa de assassinato na noite de sexta-feira, 20, em Vilhena.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM), foi chamada na Avenida José do Patrocínio, onde a informação dava conta que um homem havia sido vítima de homicídio a facadas.

De imediato uma guarnição foi até ao local e confirmou a veracidade da informação, e em contato com a vítima, contou aos militares que estava num bar e consumia bebidas alcoólicas com uma mulher de nome Rose e seu marido vulgo “Papudo”, em dado momento Papudo teria ficado com ciúmes da sua mulher com Willian, e, segundo o BO, desferiu facadas no companheiro de bebedeira, atingindo-o por cinco vezes, sendo nos braços e no abdômen.

A PM chamou o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima ao hospital, mas recebeu informação que não havia viatura disponível, por estar numa ocorrência de acidente fora do perímetro urbano. Com isso, foi mantido contato com o Hospital Regional, na qual a atendente disse que teria que manter contato com o diretor do hospital para ver a possibilidade de mandar uma ambulância para prestar socorro à vítima.

Contudo, devido à gravidade dos ferimentos da vítima, a polícia tomou a decisão de leva-lo na proporia viatura para evitar que a mesma acabasse morrendo.

Após deixar a vítima no hospital, a guarnição fez buscas, mas não localizou o suspeito.