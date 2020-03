Buscando amenizar os efeitos da pandemia do Coronavírus (Covid-19), as unidades do Banco do Brasil, passarão a realizar o atendimento presencial apenas no interior da agência, limitado a permanência máxima de 15 clientes por vez.

As agências irão manter em pleno funcionamento os terminais de autoatendimento, app, assim como os Canais Digitais e Central de Relacionamento do Banco do Brasil.

Para mais informações entrar em contato com a central através dos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001.