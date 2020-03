Em acordo com a manifestação do presidente Jair Bolsonaro de terça-feira 24, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) se declarou favorável a orientação de isolamento da população durante a pandemia do novo coronavírus.

A recomendação defendida pelo presidente é que o isolamento seja adotado apenas para idosos e pessoas com comorbidades (outras doenças), isolamento vertical.

“Desde o início dessa crise venho me posicionando pela diminuição da histeria e flexibilização do isolamento. Sabemos que a economia precisa continuar sua dinâmica, e os profissionais autônomos estão sem trabalhar e as empresas sem produzir devido ao decreto”, destacou o parlamentar.

A proposta que está sendo estudada é que haja uma flexibilidade na abertura de algumas atividades de comércios, indústrias e serviços, com precauções. A ideia é que volte a rotina dos comércios, indústrias e prestadoras de serviços.

A equipe econômica do governo rondoniense estuda um novo decreto que visa atender essas necessidades ainda para essa semana.

O deputado ainda frisou que as pessoas dos grupos de risco precisam receber a atenção sim, apartados, mas a grande maioria fora desses grupos precisam continuar produzindo.