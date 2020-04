A família que havia anunciado que o corpo do ex-prefeito de Corumbiara, Silvino Alves Boaventura, de 65 anos, que seria velado em duas partes, sendo a primeira na noite desta quinta-feira, 2, na capela mortuária da cidade de Cerejeiras e amanhã sexta-feira, 3, em Corumbiara, mudaram de ideia.

A mudança de deu em virtude da pandemia do novo coronavírus. A princípio seria velado com algumas restrições de entrada e saída, mas após deliberar com profissionais sobre o assunto, e respeitando a recomendações do Ministério da Saúde, que orienta sobre aglomerações, a família decidiu que o corpo será velado apenas em Corumbiara.

Contudo, ainda não foi decido o local do velório e nem a partir de que horas.

O corpo do ex-prefeito continua na funerária que está preparando o corpo para ser levado nesta sexta-feira, 3, a Corumbiara.