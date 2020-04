Os acadêmicos da Faculdade AVEC não estão sem aulas devido a quarentena imposta por causa da pandemia do coronavírus em Vilhena.

Os professores da instituição estão ministrando suas aulas em plataforma de acesso remoto moodle, que pode ser acessada desde um celular até tablet ou um computador desktop.

Os docentes estão apresentando suas aulas pela plataforma remota, e, por ela, orientando os alunos em pesquisas e trabalhos, assim dando seguimento ao ano letivo, conforme determinação do Ministério da Educação, mesmo em meio a quarentena. Inclusive as avaliações do 1º bimestre letivo serão realizadas através da plataforma.

A Faculdade AVEC, na vanguarda da educação moderna, já se utilizava da plataforma moodle para ministrar algumas disciplinas de forma sazonal, o que facilitou a implementação junto a todos professores e acadêmicos neste tempo de crise.

INVESTIMENTO EM BIBLIOTECAS VIRTUAIS

Através da plataforma, os acadêmicos da Faculdade AVEC estão tendo acesso total a três das bibliotecas virtuais com o maior acervo digital do país, são elas: Saraiva Digital, Cengage Digital e Pearson Virtual, acesso obtido por meio de convênio com a instituição.

Segundo Marcos Roberto Pinto, diretor acadêmico da AVEC, esse convênio possibilita aos alunos um amplo campo de pesquisa dentro de cada disciplina e vai contribuir muito com os estudos dos acadêmicos.

Ainda, segundo o diretor, tão logo as autoridades estaduais e municipais autorizarem o retorno às aulas, a instituição voltará a suas atividades normais.