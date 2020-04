O ambiente sólido verificado no mercado de ovos, com ofertas restritas na base produtora e boa demanda sugere que os preços devam se manter firmes, porém inalterados nos negócios a serem realizados no restante dessa semana.

Com isso, o preço mínimo e máximo permanece, por ora, o mesmo praticado na abertura de abril. Nesse sentido, o histórico de preços no decorrer de abril indica que dificilmente o setor consegue manter as cotações. Ao contrário, sofre sucessivas baixas no decorrer da segunda quinzena.

Em abril do último triênio, por exemplo, o valor médio de encerramento do mês foi mais de 10% inferior ao recebido na abertura. De toda forma, na maior parte desse curto período analisado, também foi constatado evolução de preços acima do recebido na abertura. Entretanto, isso aconteceu no decorrer da primeira quinzena e, aparentemente, não deve acontecer neste ano.