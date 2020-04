Neste domingo, 19, foram confirmados 32 novos casos de Covid-19 em Rondônia; 22 casos em Porto Velho, sendo nove mulheres (25, 30, 32, 26, 35, 36, 38, 50, 66 anos de idade) e 10 homens (26, 29, três de 33 anos, 47, 51, 56, 66 e 67 anos de idade).

Também foram confirmados três casos em crianças, uma do sexo feminino (9 anos) e duas do sexo masculino (2 e 7 anos de idade). Foram confirmados, ainda, nove novos casos no município de Ariquemes, sendo quatro mulheres (34, 35, 36 e 46 anos), três homens (23, 36 e 50 anos), uma criança do sexo feminino (7 anos) e uma do sexo masculino (10 anos de idade). Também foi confirmado um caso positivo de Ji-Paraná, uma mulher de 30 anos de idade.

Dos quatro pacientes internados, dois são em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal (HRC), e dois em Porto Velho, no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).

Os 160 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades: 110 em Porto Velho; 30 em Ariquemes; sete em Ji-Paraná, seis em Ouro Preto do Oeste; três em Rolim de Moura; um em Alto Paraíso, um em Buritis; um em Jaru e um em Vilhena.