Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondônia realizou flagrantes em diversos municípios. No total, três veículos foram recuperados, dois foragidos da justiça recapturados e uma arma foi apreendida. Houve também registro de crimes ambientais sexta, sábado e domingo.

Em Ariquemes/RO, PRF registra flagrante de madeira ilegal, totalizando quase 60 m³ de material florestal apreendido. A ocorrência foi registrada durante fiscalização a um caminhão tracionando dois semirreboques, no km 519 da BR 364, em frente a barreira da PRF.

O condutor informou que a carga foi embarcada no município de Lábrea-AM e o destino era a cidade de Ariquemes-RO. Os policiais, ao conferirem a documentação apresentada pelo motorista, encontraram divergências nas informações apresentadas: a Guia Florestal constava que a carga era, em sua totalidade, resíduos para fins energéticos, porém os agentes encontraram madeira processada do tipo caibros e vigotas; e divergência no volume, mais de 7,257m³ sendo transportadas ilegalmente. Por não possuir documento válido para o transporte da madeira, o condutor foi encaminhado para Polícia Civil, pelo crime de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida – Art. 46 da Lei 9.605/1998 (do Meio Ambiente).

Durante a noite, uma motocicleta roubada foi recuperada pela PRF em Ji-Paraná durante fiscalização no km 341 da BR 364. Os policiais, por volta das 23:00h, deram ordem de parada ao motorista, que tentou evadir-se da fiscalização e retornar com a sua moto, sem sucesso. Os PRFs, após realizarem consultas relativas ao veículo e ao motorista, verificaram a existência de restrição de roubo/furto.

O condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório, assim como relatou ter passagem por tráfico de drogas, e que foi liberado do sistema prisional, recentemente, por conta da pandemia do coronavírus. Diante dos fatos, o motociclista foi encaminhado para Polícia Civil de Ji-Paraná na qualificação de autor do crime de receptação.

Em Ariquemes/RO, Policiais Rodoviários Federais recuperam veículo roubado e prenderam mulher por receptação. O flagrante ocorreu na madrugada de sábado no km 523 da BR 364. Por volta das 04:00h, uma equipe de policiais deu ordem de parada a um Chevrolet/Onix, ocupado por três mulheres, todas sem documento de identificação civil.

Após a realização de consultas relativas ao veículo e à motorista, os policiais verificaram a existência de restrição de roubo/furto relacionado ao carro. A motorista relatou que havia comprado o automóvel em dezembro de 2019, porém não apresentou documento que comprovasse a propriedade do bem. Diante foi fatos, as ocupantes do veículo foram encaminhadas à UNISP Ariquemes, para adoção das medidas cabíveis. A motorista responderá pelo crime de Receptação (Art. 180 do Código Penal).

No mesmo dia, algumas horas mais tarde, no km 592.0 da BR 364, município de Itapuã do Oeste/RO, um homem, conduzindo um caminhão, foi flagrado transportando 25m3 de toras de madeira sem possuir nota fiscal e sem a Guia Florestal. O motorista foi preso em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho, pelo Art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

Em Nova Mamoré/RO, menos um foragido da polícia transitando pelas rodovias do estado. No km 117 da BR 425, por volta das 15:00h, um homem foi identificado com mandando de prisão em aberto por roubo, durante fiscalização de trânsito. Diante da situação, o foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim.

Na cidade de Jaru/RO, a PRF prendeu um homem por ilegal de arma de fogo na noite de sábado, durante fiscalização no km 430 da BR 364. A ação ocorreu quando a equipe deu ordem de parada a um veículo de passeio. O condutor demonstrou-se muito nervoso durante a conferência documental de porte obrigatório (CNH e CRLV), levando os policiais a uma busca detalhada, na qual foi encontrada, no porta malas do veículo, uma Espingarda cal. 20 e 7 unidades de munição do mesmo calibre. O indivíduo apresentou documento de registro da arma de fogo, mas como não possuía autorização para o porte do armamento, foi encaminhado à UNISP por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na tarde de domingo, um motociclista em uma HONDA/TITAN, sem placa, foi parado pela PRF durante fiscalização de trânsito, no km 142 da BR 415, sentido Nova Mamoré/RO para Guajará-Mirim. O condutor não portava nenhum tipo de documentação referente ao veículo ou comprovação de propriedade, informando aos policiais que tinha pego a moto emprestada do padrasto, para ir ao mercado.

Em vistoria detalhada, foi constatada a supressão dos elementos de identificação veicular, estando a numeração do chassi raspada e removida do local original de gravação. Ao verificarem o motor, a numeração encontrada retornava outro veículo, uma motocicleta Honda/ XLR 125, caracterizando o crime do art. 311 do CP – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O infrator foi encaminhado à Delegacia de Guajará Mirim para os procedimentos cabíveis.

Ainda durante a tarde, em Ji-Paraná, uma equipe da PRF em ação de fiscalização e combate ao crime na linha 4 do km 345, deteve um homem com mandado de prisão em aberto por crime de receptação. O indivíduo foi encaminhado para Polícia Civil de Ji-Paraná.

Também em Ji-Paraná/RO, a PRF continua atuante na fiscalização de crime ambiental, inclusive no período noturno. Por volta das 22:00h, em abordagem a um caminhão tracionando um semirreboque, policiais flagraram quase 35 metros cúbicos de madeira sendo transportada ilegalmente para o município de Colinas do Tocantins/TO.

A ocorrência foi registrada em fiscalização no km 352 da BR 364, onde os policiais encontraram diversas inconsistências na documentação fornecida pelos ocupantes do veículo. O condutor, que já tinha registro de ocorrência pelo mesmo crime, na cidade de Altamira/PA, foi preso em flagrante pelo Art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).