Maik Gabriel de Oliveira Teixeira, 20 anos, leia (AQUI), juntamente com um comparsa, este segundo já se encontra preso, são suspeitos de terem praticado roubos que abalaram a sociedade vilhenense no mês de março, pelo fato de um recém nascido ter sido tirado a força de dentro do carro durante o crime e fraturado uma das pernas.

Os suspeitos, dois dias após, teriam atropelado outra vítima para roubar uma motocicleta. A Polícia Civil recuperou o carro e moto roubados na área rural e, durante a investigação, identificou os dois suspeitos da prática dos crimes.

Maik, após decretação de sua prisão preventiva, foi procurado pelos investigadores da delegacia de Polícia Civil nos locais possíveis de endereço, desde a semana passada e não foi encontrado.

A divulgação de sua imagem tem a finalidade única de obter informações do foragido, as quais a sociedade pode colaborar com a Polícia Civil através do 197, canal que permite inclusive denúncia de forma anônima.