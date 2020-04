O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) determinou ao secretário municipal de Saúde, Rodrigo Sordi Moreira, para dar início a fiscalização junto com o apoio da Policia Militar e equipes da saúde e Vigilância Sanitária no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

A fiscalização tem por finalidade blitz educativas nas pousadas à beira do Rio Guaporé para conscientizar a população e também eventuais turistas sobre o Decreto municipal nº 099/2020, de 27 de abril de 2020, que impõe medidas de restrições devido à pandemia do coronavírus.

Neste sentido, qualquer pessoa pode receber multa por desobediência às determinações, informou a assessoria da prefeitura.

Pimenteiras não tem caso confirmado de covid-19, mas há denúncias preocupantes de pessoas reunidas em praças, promovendo festas e churrascos, frequentando o Rio Guaporé e não guardando a distância mínima recomendada pelas autoridades sanitárias quando em locais autorizados a funcionar, como supermercados.

Conforme a prefeitura, a fiscalização será redobrada neste final de semana, quando é esperado aumento de pessoas em função do feriado do Dia do Trabalhador, 01 de maio.

Há pressão de muitos empresários, principalmente os maiores, para liberar o funcionamento de pousadas, restaurantes. Mas as medidas estão mantidas, visando respeitar o afastamento social.

O titular da Saúde reafirma o temor de serem infectados, principalmente pela falta de controle sobre os que vêm de fora.

“Não é hora de pensar em dinheiro. Temos de pensar em vidas. Vamos ficar em casa. Pimenteiras vai continuar de braços abertos para receber a todos em outra oportunidade”, ressaltou.