Vilhena registrou seu segundo caso positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 30, além de quatro novos casos suspeitos.

Ao mesmo tempo recebeu quatro resultados negativos. Dessa forma, Vilhena marca até as 21h desta quinta-feira: 2 casos confirmados, 17 casos suspeitos e 51 descartados.

O caso confirmado hoje está bem e desde que foi considerado suspeito no dia 24 de abril recebeu recomendações de isolamento domiciliar.

O primeiro caso foi confirmado em Vilhena no início de abril (leia mais AQUI).

Desde então o paciente está sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica. Todas as pessoas com que a pessoa teve contato estão sendo procuradas e orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os resultados negativos de hoje não se referem aos três óbitos suspeitos que aconteceram na cidade.

Um caso suspeito continua internado, sem respirador, sob observação da equipe da Central de Atendimento da Covid-19, instalada no prédio da UTI Neonatal, anexa ao Hospital Regional de Vilhena.

Os demais suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

O Boletim do Governo do Estado publicado na noite desta quinta-feira revelou que Rondônia tem 502 casos confirmados, 2.278 testados e 253 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 16 mortes por covid-19 e tem 73 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 120 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 85,3 mil, com 5,9 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,3 milhões de casos confirmados e 234 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena (www.vilhena.ro.gov.br)

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 2

Suspeitos: 17

Internados: 1 (suspeito)

Descartados: 51

Curados: 1