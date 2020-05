Vilhena registrou oito novos casos suspeitos para covid-19 nesta segunda-feira, 4.

A cidade recebeu ainda seis resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 6 casos confirmados, 13 casos suspeitos e 65 descartados.

Um caso confirmado do novo coronavírus está internado em isolamento sem necessidade de respirador na Enfermaria da Central de Atendimento da Covid-19, no prédio da UTI Neonatal, anexo ao Hospital Regional de Vilhena.

Os demais casos confirmados estão em quarentena domiciliar com sintomas leves ou assintomáticos.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos estão em quarentena domiciliar com sintomas leves ou assintomáticos e em constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

MAIS RESTRIÇÕES NO COMÉRCIO

Após reunião do Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena por videoconferência na tarde desta segunda-feira, ficou definido que amanhã será alterado o decreto municipal em vigor com algumas restrições adicionais ao comércio local, como: aumento na rigidez na fiscalização do uso de máscaras por funcionários e clientes, aumento no distanciamento entre os clientes dentro das empresas (saindo de 1 pessoa a cada 10m² para 1 pessoa a cada 20m²), bem como maior fiscalização quanto ao cumprimento da manutenção da distância de dois metros entre as pessoas nas filas.

O Comitê deliberou também sobre a possibilidade de inclusão de mais detalhes sobre os pacientes confirmados ou suspeitos nos boletins oficiais.

Ficou decidido que, a partir de amanhã, todos os casos suspeitos e confirmados terão sexo e idade incluídos nas notificações dos boletins.

Informações adicionais a estas não serão repassadas em Vilhena, tendo em vista que na cidade já foram registrados seríssimos episódios de agressões verbais e perseguições virtuais feitas por populares contra pessoas suspeitas de terem o novo coronavírus e também contra outros que foram confundidos com casos confirmados no município.

A Prefeitura alerta que ações preconceituosas como essas podem ser motivo de ações judiciais e acabam atrapalhando ainda mais a equipe de Saúde no combate ao verdadeiro inimigo, que é o vírus.

756 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado não havia sido publicado até a edição do boletim de Vilhena, porém o painel da Secretaria de Estado de Saúde revelou que Rondônia tem 756 casos confirmados, 3.429 testados e 331 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 25 mortes por covid-19 e tem 91 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 154 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 105 mil, com 7,3 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 3,6 milhões de casos confirmados e 252 mil mortes.