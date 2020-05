Através do site oficial do município de Corumbiara, o prefeito Laércio Marchini (PDT) desmentiu informação que circula nas redes sociais, de que os municípios rondonienses receberam R$ 252 milhões do Governo Federal para combater o coronavírus.

Neste caso, Corumbiara estaria recebendo R$ 1,1 milhão.

O mandatário divulgou nota veiculada pela Associação Rondonienses de Municípios (AROM) com o título “O povo não gosta de mentiras”.

Laércio lamentou o fato de pessoas de má índole espalhem inverdades para enganar os cidadãos de bem (leia AQUI).

“Aqueles que nem tem nome precisam apelar utilizando meios desonestos para alcançar objetivo inalcançável. O projeto tramita com PLP n° 039 /2020 que ainda nem foi sancionado e quando o Município receber, será em 04 parcelas aproximadamente. Ainda, vale ressaltar que este valor é estimativo de arrecadação. Infelizmente alguns opositores ou pré-candidatos, se utiliza se das FAKE para fazer politicagem”, esclarecer Laércio.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DA AROM:

NOTA DA AROM SOBRE AUXÍLIO DE R$ 252 MILHÕES AOS MUNICÍPIOS – O POVO NÃO GOSTA DE MENTIRAS

É falsa a informação que circula nos grupos de WhatsApp e redes sociais de que os municípios de Rondônia receberam R$ 252 milhões do Governo Federal para combater o coronavírus. O cidadão merece a verdade, e nada mais.

Em meio a uma calamidade de saúde pública que vive o Brasil, é lamentável que grupos políticos, de imprensa e organizações diversas se aproveitem para fazer politicagem barata e confundir a opinião pública. Esse método não é aprovado pelo Movimento Municipalista e rechaçamos toda informação mentirosa que prejudique o bom funcionamento do sistema público na prestação de serviço, principalmente à população mais impactada pelos efeitos desta pandemia.

Qual a verdade?

A verdade é que existe um Projeto de Lei ( PL 149/2019) proposto pelo Governo Federal e acompanhado pelo Ministro Paulo Guedes, que ainda aguarda avaliação dos Deputados Federais, e somente após deverá ser sancionando pelo Presidente da República. O projeto foi votado, no último sábado, apenas pelos Senadores e agora aguarda as demais etapas. Se aprovado, todos os Estados e Municípios receberão recursos para compensar perdas de arrecadação. Os valores corretos, se não houver mudanças no projeto: R$ 335.202.786,54 ao Governo de Rondônia e R$ 252.370.407,44 aos Municípios, distribuídos de acordo com a quantidade populacional. O recurso será repassado em 4 parcelas não é específico para uso no combate ao coronavírus (leia mais AQUI).