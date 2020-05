Nesta terça-feira, 5, uma moradora do bairro Alto Alegre, flagrou um idoso carregando pedra numa bicicleta para tapar um buraco na Rua 831, na divisa dos setores 8 e 9, em Vilhena.

A vilhenense falou ao Extra de Rondônia, que no local havia um pequeno buraco formado devido a chuva, mas com o passar do tempo cresceu e começou a prejudicar o trânsito na via, no qual outro buraco se formou ao lado.

Porém, um idoso que mora nas proximidades, cansado de esperar providências por parte do poder público, resolveu usar sua bicicleta cargueira, improvisou uma base e carregou pedras para tapar o buraco.

