Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19) as instituições educacionais tem tido que se adaptar ao novo cenário imposto. Como exemplo de superação o professor Jivanildo Coelho Martins do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Tancredo Almeida Neves de Colorado (CEEJA) além de adotar o uso de Google Classroom também aderiu a outras ferramentas tecnológicas.

Buscando tornar as aulas mais atrativas, o educador montou um estúdio para gravação de videoaulas com uso do método “mãozinha”, onde posiciona a câmera de um ponto de vista alto para focar apenas nas mãos e através do áudio explica os conteúdos de sua disciplina.

Outro recurso utilizando é o OBS Studio, um programa de codificação e transmissão de vídeo, com código aberto e gratuito que captura imagens de uma fonte, como uma câmera ou até mesmo a tela do computador e depois o apropria para reprodução. Além de compartilhar os conteúdos através da plataforma do Google, o professor ainda disponibiliza o material via WhatsApp para que todos possam ter acesso.