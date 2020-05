O vereador Wilson Deflon Tabalipa (PV), que também é policial civil, se posicionou a respeito dos possíveis crimes administrativo e eleitoral cometidos pelo secretário municipal de educação de Vilhena, Willian Braga, que foi convocado à sessão legislativa desta terça-feira, 5, para tentar explicar atos relacionados a sua pasta.

Em função de diversos questionamentos, o titular da Semed chorou na tribuna da Casa de Leis, ao garantir que entregou as cestas básicas por urgência em atender três famílias que “estariam passando fome”.

A entrega foi feita sem respeitar procedimentos adequados conforme a Legislação (leia mais AQUI).

Ao fazer uso de um veículo oficial da Semed (uma caminhonete SW4), Braga teria dito que se deslocaria para a área rural de Vilhena, mas, na verdade, foi até a cidade de Rolim de Moura.

Além disso, não respeitou decreto municipal, assinado pelo prefeito Eduardo Japonês, de que veículos oficiais não deveriam sair de Vilhena, a não ser em casos de saúde.

“Com relação à caminhonete, consta no boletim diário, onde o senhor colocou, que foi à área rural visitar as escolas Iquezinha, Tenente Melo e Progresso. Como o senhor falou na tribuna que teria ido à cidade de Rolim de Moura, este fato transgrediu o decreto municipal que estabelece saídas de veículo só da Secretaria Municipal de Saúde. Em casos excepcionais, os deslocamentos só poderão ser autorizados pelo prefeito municipal. Então, o senhor fez uso indevido do veículo oficial, houve aqui a adulteração até da quilometragem do veículo”, disse Tabalipa.

Já com relação às cestas básicas, Tabalipa afirmou que vários servidores foram ouvidos na última semana para saber a verdade a respeito da forma de distribuição das cestas básicas a famílias de Vilhena.

Questionado pelo parlamentar, Braga disse repetidas vezes que não se lembrava das datas de entrega e admitiu que orientou uma servidora para fazer um relatório de forma informal, em manuscrito, para ser entregue na Cãmara e que a mesma colhesse as assinaturas dias após a entrega das cestas, o que não foi feito no momento da entrega.

O titular da Semed também revelou que a entrega das cestas básicas foi feita em companhia da servidora pública Vivian Repessold, que até o mês passado era secretária municipal de educação.

Vivian, que é servidora efetiva e nomeada pelo prefeito Eduardo Japonês no cargo de Assessora de Integração Governamental com salário de R$ 7,9 mil, conforme afirmações dos parlamentares, é pré-candidata a vereadora nas eleições de outubro (leia mais AQUI).