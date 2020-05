Só no período entre às 07h00 e 13h00 de terça-feira, 05, três casas foram invadidas por ladrões, em Vilhena, enquanto seus proprietários estavam ausentes.

No primeiro caso ocorrido por volta das 07h30, no Parque Cidade Jardim, a vítima passou a noite fora e ao retornar pela manhã, encontrou seu imóvel arrombado, sendo furtadas uma bicicleta, uma caixa de som automotiva e uma caixa de ferramentas.

No segundo caso, registrado ainda no período da manhã, no Bairro Marcos Freire, o morador se ausentou por aproximadamente três horas e ao retornar para casa, se deparou com o portão e uma das portas arrombados. Foram levados do local foram levados um vídeo game X-Box, uma mochila escolar, um cofrinho infantil contendo cerca de R$ 30,00 e algumas bijuterias.

Já no terceiro e último caso, ocorrido por volta das 13h00, no Bairro Alto Alegre, um casal se ausentou durante todo o período da manhã e ao retornar após o almoço, se deparou com a casa arrombada, dando por falta de R$ 700,00, e um mostruário de semijoias.

Em todos os casos os responsáveis não foram identificados nem presos.