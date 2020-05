O Picanha na Chapa está com taxa de entrega grátis para almoço e jantar. O cliente pode realizar o pedido pelos telefones 3321-4680 / 9 8445-8282 ou aplicativo Delivery Much.

O restaurante oferece picanhas, peixes, lanches, sucos, pratos à la carte, individuais, bebidas em geral e marmitex.

E as novidades não param, aos sábados é dia de feijoada no restaurante, e no domingo a equipe do Picanha serve aquele almoço pra lá de especial com cardápio completo e variado.

Para quem optar em retirar o pedido, o restaurante agora está localizado na Avenida 01 – 1125, Jardim Universitário, anexo ao Clube dos Estados.