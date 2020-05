Uma empregada doméstica, de 23 anos, procurou a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena na manhã de quinta-feira, 07, relatando que havia sido vítima de estelionato e que por isso, não conseguiu sacar a primeira parcela do auxílio emergencial contra a Covid-19, do qual é beneficiária.

De acordo com a jovem, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, ela perdeu o emprego devido à pandemia e deu entrada no auxílio para ajudar no sustento dos filhos, porém, quando foi sacar a primeira parcela no dia 05, foi informada que o valor já havia sido retirado.

Como não tinha realizado o referido saque, a jovem pediu ajuda de uma funcionária da Caixa Econômica Federal, que lhe informou dos fatos.

De acordo com a funcionária, uma mulher de nome Soraia Campos Lima, correntista de uma agência em Brasília, havia realizado naquele mesmo dia, a transferência do valor total do benefício para uma outra conta.

Ainda de acordo com a vítima, a própria funcionária da agência de Vilhena lhe instruiu a registrar um boletim de ocorrência para investigação do caso.