Vilhena registrou o oitavo caso confirmado de covid-19 nesta sexta-feira, 8.

Ao mesmo tempo, dois dos pacientes positivos foram considerados curados.

Além disso, 10 novos casos suspeitos foram identificados.

A cidade recebeu também cinco resultados negativos de exames.

Dessa forma, Vilhena marca até as 19h30 de hoje: 8 casos confirmados, 28 casos suspeitos e 76 descartados.

Há apenas um internado em isolamento sem necessidade de respirador na Central de Atendimento à Covid-19.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos receberam recomendação de permanecer em quarentena domiciliar enquanto continuem com sintomas leves ou assintomáticos, bem como de manter constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Todos podem fazer denúncias de descumprimento de normas de Saúde pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

1.222 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 1.222 casos confirmados, 4.663 testados e 514 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 39 mortes por covid-19 e tem 90 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 256 pacientes curados.

145,3 MIL NO BRASIL

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 145,3 mil, com 9,9 mil mortes e taxa de letalidade de 6,7%. No mundo são 4 milhões de casos confirmados e 275 mil mortes.

>>> Confira a tabela atualizada em anexo com os casos confirmados em Vilhena e sua respectiva situação

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 8

Suspeitos: 28

Internados: 1 (confirmado)

Descartados: 76

Curados: 3