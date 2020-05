O caso se deu na noite de segunda-feira, 11, em uma mercearia localizada no Bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena.

Segundo os relatos do proprietário, ao chegar no estacionamento pela manhã, ele se deparou com o padrão de energia danificado e com o comércio revirado.

Ainda de acordo com o proprietário, dentre os produtos que foram levados pelos meliantes, a grande maioria foram de gênero alimentícia.

Só no mesmo dia, mais dois casos onde os agentes danificaram o padrão de energia antes de praticar o furto, também foram registrados, sendo um deles em uma obra, localizada no Bairro Barão do Melgaço III, de onde foram levados materiais de construção e ferramentas que estavam em um contêiner.

O outro caso que apresentou o mesmo modus operandi foi o furto a uma loja de roupas que já foi divulgada pelo Extra de Rondônia. (REVEJA AQUI)