Na manhã desta quarta-feira, 13, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu denúncia de que na Rua Antônio Carlos Zancan, em Cerejeiras, havia uma mulher vítima de tentativa de feminicídio praticado pelo seu ex-marido e se dirigiu ao local para apurar os fatos.

Já no local, os militares se depararam com A. P. S. S. com um corte grande no pescoço, além de dois cortes no ombro direito, que segundo ela, tinha sido causado por G. S. T., que tentou matá-la com uma faca.

De acordo com o registro da ocorrência, no período da manhã, ao abrir a porta da frente da residência, a vítima foi surpreendida pelo ex-marido, que o atacou pelas costas, sem dar oportunidade de defesa.

Neste momento, já em posse de uma faca, o agente tentou matar a vítima cortando sua garganta, causando a referida lesão em seu pescoço além dos demais.

Logo em seguida o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado e a vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal onde permanece internada.

Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar, escondido no quintal de uma residência localizada na Rua Espírito Santo e conduzido para a delegacia local.

Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada.