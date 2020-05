O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), encaminhou ao governo do Estado uma indicação para que fosse feita a hospedagem dos profissionais da saúde em hotéis ou espaço similar para que se evite a proliferação do Covid-19.

“Isso evitaria que os servidores fossem para casa, correndo o risco de levar infecção para seus familiares”, afirma o deputado.

O parlamentar também defende a concessão de benefícios aos servidores da saúde do Estado, que atuam na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Chiquinho da Emater indicou ainda ao poder executivo a necessidade de concessão do “Adicional Pandemia Covid-19”, no valor de R$ 500,00 por mês, aos servidores públicos estaduais que exerçam suas atividades em ambientes hospitalares e ambulatoriais.

“É de grande importância que os profissionais da saúde que estão na linha de frente nos hospitais públicos e particulares do Estado tenham cuidados utilizando os EPI’s para que evitem o contágio do coronavírus”, pontuou ele.

Chiquinho da Emater tem grande apreço a estes profissionais e luta para que seja implantada medidas de prevenção para eles. Por fim, o parlamentar lamentou a morte do técnico em enfermagem Evandro Mendonça e também do motorista do Samu Odair José, ambos vítimas do Covid-19.