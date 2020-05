Vereadores de Vilhena realizaram a entrega oficial de 1.250 cestas básicas para serem distribuídas durante a pandemia às famílias mais prejudicadas pela crise.

Os alimentos foram comprados com R$ 100 mil da Câmara de Vereadores e estão sendo distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) a partir de hoje, sexta-feira, 22.

As cestas foram recebidas pela Prefeitura no auditório do Creca (Centro de Referência Especializada da Criança e do Adolescente).

“As famílias mais afetadas neste momento precisam muito de cestas básicas. Algumas ficam desesperadas, pois a incerteza sobre a volta das atividades comerciais ainda é grande. A Semas já havia cadastrado milhares de pessoas e, até o momento, distribuímos quase 3 mil cestas, doadas por muitos, seja individualmente, por meio de empresas ou outras entidades do poder público. Agora, com mais essas 1.250 dos vereadores, poderemos ajudar ainda mais pessoas que tanto precisam”, explica o secretário municipal de Assistência Social, Rafael Reis.

As cestas são compostas por: arroz, óleo, papel higiênico, fubá, trigo, macarrão, farinha, extrato tomate, bolacha de água e sal, café, leite, feijão. Cada uma custou R$ 79,33, totalizando mais de R$ 100 mil investidos pelos vereadores.

Na entrega, no Creca, vereadores conversaram com as equipes da Semas, receberam os agradecimentos da Prefeitura e conferiram a entrega das cestas. Vídeos também foram gravados por vereador e assessores para explicar a importância da distribuição dos alimentos durante a crise econômica e sanitária do país.

A Semas avalia por meio de cadastro presencial ou por telefone vários critérios, além de fiscalizar a residência e as condições dos beneficiários para garantir que somente os mais prejudicados pela pandemia recebam as cestas. Há milhares de cadastros já feitos que servirão de base de dados para a entrega correta dos alimentos entregues nesta semana.